Politik

Malaysias Regierungschef stellt vorgezogene Neuwahlen in Aussicht

In Malaysia hat der wegen einer Korruptionsaffäre unter Druck stehende Regierungschef Najib Razak erstmals vorgezogene Neuwahlen in Aussicht gestellt. Najib sagte am Donnerstag bei einem Parteitag seiner Regierungspartei UMNO, die Wahl werde «bald» stattfinden.