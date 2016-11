Politik

Putin betont Russlands Kooperationsbereitschaft mit dem Westen

Russlands Präsident Wladimir Putin ruft die Russinnen und Russen zu Einigkeit auf - denn es seien schwierige Zeiten für das Land.

Trotz massiver Spannungen zwischen Russland und dem Westen hat der russische Präsident Wladimir Putin seine Kooperationsbereitschaft betont. «Wir wollen keine Konfrontation, wir suchen keine Feinde», sagte Putin bei einer Rede an die Nation am Donnerstag in Moskau.