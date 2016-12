Politik

Räte nähern sich beim Integrationsgesetz einer Einigung

Bundesrätin Simonetta Sommaruga hob im Ständerat die Bedeutung des Integrationsgesetzes hervor. Dieses sei wichtiger als die Debatte über die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative.

Beim neuen Ausländer- und Integrationsgesetz ist eine Einigung in Sicht. Der Ständerat ist am Donnerstag in vielen Punkten dem Nationalrat gefolgt. Dabei hiess er auch eine umstrittene Verschärfung gut: Wer einen C-Ausweis hat, kann diesen wieder verlieren.