Boulevard

Bewohner bei Hausbrand in Flumserberg rechtzeitig geflüchtet

Am Donnerstagmorgen ist in Flumserberg SG an der Sebaldistrasse ein Einfamilienhaus vollständig abgebrannt. Die Bewohner konnten rechtzeitig fliehen, mussten aber mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital.