Tiger Woods bei Comeback mit 73er-Runde

Sport

Tiger Woods hat bei seinem Comeback an einem Einladungsturnier auf den Bahamas eine 73er-Runde (Par 72) gespielt.

Golf. – Der 40-jährige US-Star lag damit nach dem ersten Tag nur auf dem 17. und vorletzten Platz. Zwischendurch zeigte Woods am Donnerstag im Albany Golf Club nach einer 15 Monate dauernden Verletzungspause wegen seiner Rückenprobleme schon wieder tolle Schläge.

Die ehemalige Nummer 1 der Welt startete furios, lag nach acht gespielten Löchern mit vier Birdies vier Schläge unter Par, ehe sich einige kleine Fehler in sein Spiel einschlichen. Die Führung nach dem ersten Tag übernahm J.B. Holmes (USA) mit 64 Schlägen. Der Sieger des Ferien-Events in der Karibik, an dem nur 18 Weltklassegolfer teilnehmen, kassiert eine Million US-Dollar (rund 940.000 Euro).

Woods hatte zuletzt im August 2015 ein Turnier auf der US-Tour gespielt. Danach musste sich der 14-fache Majorsieger wegen eines geschädigten Nervs erneut am Rücken operieren lassen. In der Weltrangliste wird er derzeit nur auf Rang 898 geführt. (si)