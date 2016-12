Politik

Trump verspricht «weniger Steuer» auf Dankeschön-Tour

Donald Trump hat nach der für ihn erfolgreichen Präsidentschaftswahl in Ohio seine Dankeschön-Tour an die Wähler begonnen. Er kündigte massive Steuererleichterungen für Arbeitnehmer und Betriebe sowie eine Deregulierungsoffensive für Unternehmen an.