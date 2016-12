Sport

Nach Kloten deklassiert auch Bern den HCL

Nn Kloten kassiert Luganos Goalie Elvis Merzlikins in 31 Minuten acht Tore. Am Freitag in Bern hält Merzlikins mit 37 Paraden den Schaden im Rahmen. Dennoch unterliegt Lugano dem SCB 0:5.