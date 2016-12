Ambühl und Santala aus dem Verkehr gezogen

Sport

Captain Andres Ambühl vom HC Davos und Tommi Santala vom EHC Kloten sind vorderhand gesperrt.

Eishockey. – Der Nationalstürmer wurde wegen eines Checks von hinten gegen Florian Conz in der 36. Minute des NLA-Spiels vom Freitag gegen Lausanne (1:3) für das nächste Meisterschaftsspiel der Bündner bei Genève-Servette aus dem Verkehr gezogen. Gleichzeitig wurde gegen Ambühl ein ordentliches Verfahren eröffnet.

Florian Conz schied nach dem mit einem Restausschluss geahndeten Foul von Ambühl mit Verdacht auf Hirnerschütterung aus.

Gegen Nationalstürmer Ambühl wurde noch ein ordentliches Verfahren eröffnet. Bei Davos fehlt auch Topskorer Perttu Lindgren am Samstag in Genf, da er gegen Lausanne seine zweite Spieldauer-Disziplinarstrafe in der laufenden Saison kassierte.

Wie Ambühl wurde auch Tommi Santala vom EHC Kloten aus dem Verkehr gezogen. Der Finne wurde für seinen Check gegen den Kopf von Patrick Thoresen in der 53. Minute des NLA-Derbys vom Freitag gegen die ZSC Lions (4:2 für den ZSC) für das nächste Spiel gegen Zug gesperrt und mit 1230 Franken gebüsst.

(si)