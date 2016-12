Kultur

Noah Haidles «Alles muss glänzen» an der Zürcher Winkelwiese

Chantal Le Moign als Rebecca (l) und Anna-Katharina Müller als deren Tochter Rachel im Stück «Alles muss glänzen» von Noah Haidle. Die Zürcher Premiere fand am 2. Dezember 2016 im Theater an der Winkelwiese in Zürich statt.

«Alles muss glänzen» des 29-jährigen US-amerikanischen Dramatikers Noah Haidle führt in die tiefsten 1950er Jahre und demontiert bitterböse den amerikanischen Traum. Das Stück hatte am Freitag Premiere im Zürcher Theater an der Winkelwiese.