Sport

Siege für die Verfolger Dortmund, Hoffenheim und Hertha Berlin

Das Borussen-Duell geht deutlich an das Heimteam aus Dortmund. Mit dem 4:1 gegen Mönchengladbach rückt der BVB in der 1. Bundesliga auf Platz 5 vor. Die Gladbacher bleiben in der Krise.