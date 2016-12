Paris St-Germain verliert in Montpellier 0:3

Sport

Paris St-Germain stolpert über Mittelfeldklub Montpellier. Der Meister verliert im Süden 0:3 und bezieht die höchste Niederlage seit mehr als fünf Jahren.

Fussball. – Durch die Pleite kann Paris St-Germain den Leader OGC Nice nicht einmal für eine Nacht überholen. Vielmehr riskiert der Meister auf Rang 3 abzurutschen, und dass der Rückstand auf das Team von Lucien Favre auf vier Punkte anwächst. Nice spielt am Sonntag zuhause gegen Toulouse.

Die vorentscheidenden ersten zwei Tore von Montpellier, das von den letzten sechs Spielen bloss eines gewonnen hatte, schossen die Mittelfeldspieler Paul Lasne und Ellyes Skhiri kurz vor und kurz nach der Pause. Den dritten Treffer erzielte der Algerier Ryad Boudebouz.

Für den PSG war es die erste Niederlage nach zuletzt fünf Siegen in Folge. Eine derart deftige Pleite hat der Serienmeister letztmals vor über fünf Jahren erlitten. Am 27. November 2011 verlor der PSG in Marseille ebenfalls 0:3.

Montpellier - Paris Saint-Germain 3:0 (1:0). - 12'000 Zuschauer. - Tore: 42. Lasne 1:0. 48. Skhiri 2:0. 80. Boudebouz 3:0.

Rangliste: 1. Nice 15/36 (27:10). 2. Paris Saint-Germain 16/35 (30:11). 3. Monaco 15/33 (44:16). 4. Lyon 15/25 (28:18). 5. Bordeaux 15/24 (20:17). 6. Rennes 15/24 (16:19). 7. Guingamp 15/23 (19:15). 8. Toulouse 15/22 (18:13). 9. Saint-Etienne 15/22 (16:12). 10. Montpellier 16/19 (23:28). 11. Angers 15/18 (13:16). 12. Marseille 15/18 (13:17). 13. Metz 15/18 (16:29). 14. Nancy 15/16 (12:19). 15. Dijon 16/16 (22:25). 16. Caen 16/15 (16:30). 17. Bastia 15/14 (12:15). 18. Lille 15/14 (14:21). 19. Nantes 15/13 (9:24). 20. Lorient 15/11 (14:27). (si)