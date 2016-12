Tödliches Feuer in Kalifornien: Lagerhaus wohl illegal genutzt

Boulevard

Mindestens neun Menschen starben, als in einem Lagerhaus in Oakland ein Feuer ausbrach. Die Behörden vermuteten, dass das Gebäude illegal genutzt wurde.

Das von einem Grossbrand zerstörte Lagerhaus in Kalifornien ist anscheinend illegal genutzt worden. Die Planungsbehörde der Stadt Oakland informierte am Samstag über eine laufende Untersuchung darüber, ob Menschen unerlaubt im Gebäude wohnten.

Oakland. – Das Feuer war am späten Freitagabend (Ortszeit) bei einer Party ausgebrochen. Mindestens neun Menschen kamen ums Leben. Die Polizei fürchtet weitere Opfer. Laut örtlichen Medienberichten wohnten etwa 50 Menschen in dem Haus. Künstler nutzten Räume als Ateliers.

Eine Party in dem Gebäude hätte einer Zulassung bedurft, sagte Darin Ranelletti von der Planungsbehörde vor Journalisten. Eine solche habe es jedoch nicht gegeben.

Seinen Angaben nach wurde die Untersuchung der Stadt am 13. November eingeleitet. Man habe jedoch seither nicht klären können, ob Menschen in dem Haus lebten, da sich der zuständige Ermittler keinen Zugang verschaffen konnte. Die letzte Nutzungsgenehmigung sei für ein Warenhaus in dem Gebäude erteilt worden. (sda)