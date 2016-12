Politik

Tage der Entscheidung in Italien und Österreich

Ja oder Nein: Vorbereitete Stimmzettel in einem Abstimmungslokal in Rom. In Italien und Österreich sind heute die Stimm- und Wahlberechtigten zu den Urnen gerufen.

In Österreich und Italien stehen am (heutigen) Sonntag wichtige Volksentscheide an. Die Österreicher wählen ein neues Staatsoberhaupt. Die Italiener stimmen in einem Referendum über eine historische Verfassungsreform und das Schicksal ihrer Regierung ab.