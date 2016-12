Boulevard

Nach jüngstem Grubenunglück in China steigt Zahl der Toten auf 32

Beim jüngsten Grubenunglück in Nordchina sind neuen Erkenntnissen zufolge mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. Am Sonntag wurden die letzten zehn vermissten Kumpel nach der Gasexplosion in einer Kohlemine in Chifeng für tot erklärt.