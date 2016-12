Rico Peter erneut auf dem Podest

Sport

Wie einen Tag zuvor im Zweier wird Rico Peter beim Weltcup-Start im kanadischen Whistler auch mit dem Viererbob Zweiter. Er muss sich nur dem Russen Alexander Kasjanow geschlagen geben.

Bob. – Rico Peter und seine Anschieber Janne Bror van der Zijde, Smon Friedli und Thomas Amrhein belegten in den beiden Läufen die Ränge 2 sowie 3 und verloren zwei Zehntel auf Kasjanow, der seinen zweiten Weltcupsieg feierte. Dritter wurde der Deutsche Johannes Lochner. Der Debütant im Viererbob-Weltcup verbesserte sich im zweiten Durchgang um acht Ränge.

Rico Peter war mit dem grossen Schlitten noch nie so gut klassiert im Weltcup. Bislang hatte es ihm viermal zum 3. Platz gereicht - dreimal in der vergangenen Saison, in der er auch WM-Dritter wurde. Dabei gehörte der 33-jährige Aargauer in Whistler nicht einmal zu den schnellsten beim Start. Gerade dort besitzt er noch einiges an Potenzial, hat er sich doch mit Alex Baumann aus dem Team von Beat Hefti verstärkt. Baumann leidet derzeit an einem Adduktoren-Abriss und dürfte erst in der zweiten Saisonhälfte zur Verfügung stehen.

Die Strecke in Whistler liegt Peter, holte er doch beide Weltcupsiege im Zweier auf der Olympia-Bahn von 2014. Seine nächsten Rennen stehen am 16. und 17. Dezember in Lake Placid (USA) auf dem Programm. (si)