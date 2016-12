«Die göttliche Ordnung» eröffnet die 52. Solothurner Filmtage

Kultur

Der Spielfilm «Die göttliche Ordnung» von Petra Volpe über die Einführung des Frauenstimmrechts eröffnet am 19. Januar 2017 die 52. Solothurner Filmtage. Ehrengast ist Bundesrätin Simonetta Sommaruga, wie die Organisatoren am Montag mitteilten.

Solothurn. – Zur Eröffnungsgala werden die Regisseurin und die Crew erwartet , darunter die Hauptdarstellerin Marie Leuenberger («Die Standesbeamtin»), sowie Max Simonischek («Am Hang») und Bettina Stucky, die schon in Volpes «Traumland» eine Rolle hatte.

«Die göttliche Ordnung» spielt 1971 in der Schweizer Provinz, wo sich die Hausfrau und Mutter Nora für das Frauenstimmrecht einsetzt und damit so manchen im Dorf vor den Kopf stösst. Der Film ist für den «Prix de Soleure» 2017 nominiert und startet am 9. März 2017 in den Deutschschweizer Kinos.

Für die Regisseurin Petra Volpe setzt der Film all jenen «ein Denkmal, die damals für gleiche politische Rechte gekämpft haben, sowie all jenen, die sich auch heute für Gleichberechtigung und Selbstbestimmung engagieren». Die Themen, die Volpe aufgreife, seien auch 45 Jahre nach der Einführung des Frauenstimmrechts noch virulent, meint Festivaldirektorin Seraina Rohrer

Das komplette Programm der Solothurner Filmtage 2017 wird am 13. Dezember 2016 vorgestellt. (sda)