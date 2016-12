Politik

IS verliert die Kontrolle über die Hafenstadt Sirte

Rauch über Sirte nach einem Angriff auf IS-Stellungen. Die Terrormiliz hat nun die Kontrolle über die Küstenstadt verloren.

In Libyen haben regierungstreue Truppen die Extremisten der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aus der umkämpften Küstenstadt Sirte vertrieben. Sie hätten Sirte unter Kontrolle, erklärte ein Sprecher der mit der Einheitsregierung in Tripolis verbündeten Einheiten.