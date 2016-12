Boulevard

Folgenschweres Buswendemanöver in Schaffhausen

Das Unheil in Schaffhausen nahm seinen Anfang kurz nach der Bushaltestelle Schützenhaus: Ein Buschauffeur ist dort am Montagabend fälschlicherweise in die Neustrasse abgebogen, dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Fazit: Ein kaputter Bus, Stau und eine Auffahrkollision.