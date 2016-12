Adele und Beyoncé Grammy-Favoritinnen - Zwei Schweizer Nominationen

Kultur

Adele und Beyoncé sind Favoritinnen für die Grammys. Beide wurden am Dienstag in den drei wichtigsten Kategorien nominiert: bestes Album, beste Aufzeichnung und bester Song 2016. Unter den restlichen 81 Kategorien gibt es auch zwei Nominationen für die Schweiz.

New York. – Es handelt sich dabei um die meist wenig beachteten klassischen Sparten: Das Orchestre de la Suisse Romande ist mit «Ibert: Orchestral Works» unter Neeme Järvi in der Kategorie Best Orchestral Performance aufgestellt. Und als Best Classical Solo Vocal Album kandidiert «Monteverdi» von Magdalena Ko¸ená und dem La Cetra Barockorchester Basel.

In den populäreren Sparten sind der frühere Teenie-Star Justin Bieber und die dänische Popgruppe Lukas Graham in jeweils zwei der drei Königskategorien vorgeschlagen.

Die Grammys werden am 12. Februar in 84 Kategorien verliehen. US-Late-Night-Moderator James Cordon wird die 59. Auflage der Show im Staples Center in Los Angeles präsentieren. (sda)