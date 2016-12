Kultur

«Game of Thrones»-Schauspieler Peter Vaughan gestorben

Der britische Schauspieler Peter Vaughan, bekannt für seine Rolle des Aemon Targaryen in der Fantasy-Serie «Game of Thrones», ist tot. Wie seine Agentin mitteilte, verstarb er im Alter von 93 Jahren am (heutigen) Dienstag im Kreis seiner Familie.