Politik

Teilbedingte Freiheitsstrafen im BAFU-Prozess

Der BAFU-Prozess am Bundesstrafgericht endete für die beiden Hauptangeklagten am Dienstag mit Freiheitsstrafen.

Der BAFU-Prozess am Bundesstrafgericht ist am Dienstag mit teilbedingten Freiheitsstrafen für die beiden Hauptangeklagten geendet. In der Schmiergeldaffäre beim Bundesamt für Umwelt (BAFU) war es zur Anklage gegen insgesamt sechs Personen gekommen.