Biel für den Rest der Saison ohne Valentin Lüthi

Der EHC Biel muss für den Rest der Saison auf Valentin Lüthi verzichten. Der 23-jährige Verteidiger muss sich wie schon vor zwei Jahren beide Hüften operieren lassen.

Eishockey. – Nachdem die Schmerzen in den letzten Wochen zugenommen hatten, musste Lüthi schon die letzten fünf Partien aussetzen. Bereits am Mittwoch wird der ehemalige Junior der SCL Tigers ein erstes Mal operiert. Der Eingriff an der anderen Hüfte erfolgt in rund sechs Wochen.

In der laufenden Saison bestritt Lüthi 19 Partien. Der 1,90 m grosse Berner hatte erst diesen Sommer von den Rapperswil-Jona Lakers zu den Seeländern gewechselt. (si)