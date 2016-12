Nullnummer im Hallenstadion

Sport

Das Viertelfinal-Hinspiel der Champions Hockey League zwischen den ZSC Lions und den Växjö Lakers endet mit einer Nullnummer.

Eishockey. – Die ZSC Lions standen bis zur Spielmitte sowie in der zweiten Hälfte des Schlussdrittels einem Torerfolg näher. In den ersten sieben Minuten lautete das Schussverhältnis gar 8:1 für die ZSC Lions.

Doch die kompakten Schweden gewährten den Zürchern nur wenige Abschlüsse aus aussichtsreichen Positionen. Eine davon konnte Fabrice Herzog nicht nutzen, der zwei Minuten vor Spielende zudem noch den Pfosten traf. Für die Gäste traf Linus Fröberg im Finish des Mitteldrittels allerdings ebenfalls die Torumrandung.

Beide Teams agierten defensiv diszipliniert. Sie liessen in Unterzahl keinen Gegentreffer zu, konnten sich gleichzeitig aber im Powerplay auch nicht durchsetzen.

Lediglich 3215 Zuschauer wollten das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League im Hallenstadion sehen - trotz reduzierten Eintrittspreisen. In der laufenden NLA-Saison hatten die ZSC Lions bei ihren Heimspielen noch nie eine Kulisse unterhalb von 7800 Zuschauern verzeichnet.

Das Viertelfinal-Rückspiel steht in einer Woche in Schweden im Programm. Der Sieger aus der Paarung zwischen den ZSC Lions und den Växjö Lakers trifft in den Halbfinals auf den Gewinner des Duells zwischen Bern und Sparta Prag.

ZSC-Trainer Hans Wallson besitzt Wissen aus persönlicher Erfahrung vom Gegner der Zürcher. Er hatte mit seinem letzten Arbeitgeber Skelleftea in Schweden die Finalserie gegen Växjö 2015 verloren, sich dann aber in der letzten Saison mit dem Gewinn der Halbfinalserie auf dem Weg zum Titelgewinn revanchiert.

Växjö belegt in der schwedischen Elitserien derzeit den vierten Rang. Erst vor wenigen Tagen mussten die Lakers einen happigen Abgang verkraften. Der weissrussisch-kanadische Stürmer Geoff Platt, mit zehn Toren der Toptorschütze des Teams in der Meisterschaft, verkündete seinen sofortigen Abgang Richtung KHL.

Telegramm:

ZSC Lions - Växjö Lakers 0:0

3215 Zuschauer. - SR Lemelin/Rohatsch (AUT/GER), Fluri/Wüst (SUI). - Tore: - Strafen: 6mal 2 Minuten gegen ZSC Lions, 5mal 2 Minuten gegen Växjö Lakers.

ZSC Lions: Flüeler; Seger, Guerra; Blindenbacher, Siegenthaler; Rundblad, Marti; Phil Baltisberger; Chris Baltisberger, Schäppi, Kenins; Roman Wick, Shannon, Nilsson; Künzle, Trachsler, Herzog; Suter, Sjögren, Thoresen; Pestoni.

Växjö Lakers: Eriksson; Lundberg, Böhm; Högberg, Murphy; Holm, Rosen; Nordsäter, Röndbjerg; Reddox, Josefsson, Netterberg; Hennessy, Hillding, Wisten; Brodecki, Fröberg, Everberg; Kiiskinen, Rosen, Palola.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Geering (krank), Cunti und Patrik Bärtschi (überzählig). - Pfosten: 40. Fröberg, 59. Herzog. (si)