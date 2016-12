Politik

Flüchtlings-Einsatz der Nato kann vorerst weiterlaufen

Tausende Flüchtlinge und Migranten haben 2016 ihr Leben auf der gefährlichen Fahrt über das Mittelmeer riskiert. Viele wurden von kriminellen Schleuserbanden auf überfüllten Booten untergebracht.

Der wegen der Flüchtlingskrise gestartete Nato-Einsatz in der Ägäis kann bis auf Weiteres fortgesetzt werden. Die Türkei stellt sich einer Fortsetzung der Nato-Patrouillen in der Ägäis vorerst nicht in den Weg.