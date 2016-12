Nashville siegt dank Powerplaytor von Josi

Sport

Dank dem vierten Saisontor von Roman Josi besiegen die Nashville Predators die Colorado Avalanche zuhause mit 4:3. Der Berner Verteidiger trifft im Schlussdrittel in doppelter Überzahl.

Eishockey. – Nach zuletzt zwei Heimniederlagen kam der Besuch der Colorado Avalanche für Nashville gerade recht, verloren sie doch zuletzt fünfmal hintereinander. Dass das Team aus Denver erneut nichts zu feiern hatte, dafür sorgte Roman Josi zu Beginn des dritten Drittels. Auf Zuspiel von Ryan Johansen erzielte er in doppelter Überzahl mit einer Direktabnahme das siegbringende 4:3. Danach musste Nashville zwar noch zweimal eine Unterzahl überstehen, doch auch dank einer starken Leistung von Goalie Pekka Rinne brachte das Heimteam den Sieg über die Zeit.

Mit Kevin Fiala konnte sich bei Nashville ein zweiter Schweizer in die Skorerliste eintragen. Er legte in der 26. Minute für P.K. Subban auf, der zum zwischenzeitlichen 3:2 traf. Für Fiala war es nach fünf Toren der erste Assist in dieser Saison. Mit Yannick Weber stand bei den Predators auch der dritte Schweizer im Einsatz.

Streit siegt gegen Malgin

Im Schweizer Duell setzte sich Mark Streit mit den Philadelphia Flyers gegen die Florida Panthers mit Denis Malgin 3:2 nach Verlängerung durch. Der entscheidende Treffer gelang dem Tschechen Jakub Voracek erst 8,6 Sekunden vor Ablauf der Overtime.

Entscheidenden Anteil am sechsten Sieg in Folge von Philadelphia hatte Flyers-Goalie Steve Mason mit 42 Paraden. Für Florida war es seit dem abrupten Trainerwechsel Ende November bereits die vierte Niederlage im fünften Spiel. Noch etwas länger, nämlich seit dem 17. November, wartet der gebürtige Oltner Denis Malgin auf seinen neunten Skorerpunkt in der NHL.

Luca Sbisa und Sven Bärtschi unterlagen mit den Vancouver Canucks auswärts bei den New Jersey Devils 2:3. Verteidiger Sbisa durfte sich im Schlussdrittel beim 2:3-Anschlusstreffer durch Henrik Sedin einen Assist gutschreiben lassen. (si)