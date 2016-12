Vermischtes

Westschweizer Abenteurer will mit Solarflugzeug in Stratosphäre

Der Westschweizer Abenteurer Raphaël Domjan will mit seinem Solarflugzeug auf bis zu 25'000 Meter Höhe fliegen.

Der Westschweizer Abenteurer Raphaël Domjan will mit einem Solarflugzeug bis auf eine Höhe von 25'000 Meter in die Stratosphäre fliegen. Das Fluggerät wurde am Mittwoch vorgestellt. Es verfügt über keine Druckkabine.