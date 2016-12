Boulevard

Lieferwagen auf Bahnübergang von Zug erfasst und weggeschleudert

Der Lieferwagen wurde beim Zusammenprall mit dem Regionalzug weggeschleudert und total demoliert. Der Lenker konnte sich in Sicherheit bringen.

Ein Regionalzug der BLS hat am Mittwochnachmittag in Biberist SO einen auf einem Bahnübergang stehenden Lieferwagen erfasst und total beschädigt. Der Lieferwagen wurde 15 Meter weit weggeschleudert. Personen wurden nicht verletzt.