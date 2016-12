Niko Kovac bis 2019 Frankfurter Trainer

Sport

Eintracht Frankfurt verlängert den Vertrag mit Trainer Niko Kovac vorzeitig um zwei Jahre bis 2019.

Fussball. – Der 45-jährige Kroate hatte den Bundesligisten im März übernommen und in der Barrage gegen Nürnberg vor dem Abstieg bewahrt. Derzeit belegen die Frankfurter mit den Schweizer Stürmern Haris Seferovic und Shani Tarashaj in der Bundesliga den 5. Platz. 25 der angepeilten 40 Punkte in dieser Saison hat das Team bereits eingefahren.

«Wir haben ein Trainerteam, welches sehr akribisch und gewissenhaft arbeitet. Die Vertragsverlängerung ist ein tolles Zeichen», sagte Sport-Vorstand Fredi Bobic. Die bisherige Zusammenarbeit sei von «tiefem Vertrauen geprägt und genauso werden wir die kommenden Monate angehen». (si)