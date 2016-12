Kultur

Greg Lake von Emerson, Lake and Palmer mit 69 verstorben

Greg Lake - hier 1997 am Montreux Jazz - ist am Mittwoch einem Krebsleiden erlegen. Er wurde 19 Jahre alt. (Archivbild).

Der britische Bassist, Gitarrist und Sänger Greg Lake (Emerson, Lake and Palmer) ist tot. Er starb im Alter von 69 Jahren an einem Krebsleiden, berichtete «BBC.com» am Donnerstag. Lake galt als einer der einflussreichsten Musiker des Progressive Rock.