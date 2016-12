Politik

Kommando der Armee geht von Blattmann an Rebord über

Der neue Chef der Armee, Divisionär Philippe Rebord (M.), übernimmt an einer Feier in Murten FR das Kommando von seinem Vorgänger André Blattmann (l.). Der offizielle Amtantritt ist am 1. Januar 2017.

Nach 100 Monaten an der Armeespitze hat Korpskommandant André Blattmann in Murten das Kommando über die Armee seinem Nachfolger, Divisionär Philippe Rebord, übergeben. Rebord wird sein Amt offiziell am 1. Januar 2017 antreten.