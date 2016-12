Fiorentina und ManU dank Siegen weiter

Sport

Manchester United und die AC Fiorentina verhindern zum Abschluss der Gruppenphase der Europa League mit Auswärtssiegen ein blamables Ausscheiden.

Fussball. – ManU-Trainer Jose Mourinho hatte vor dem 2:0-Sieg gegen Sorja Luganskbei in der Ukraine wieder einmal für Schlagzeilen gesorgt. Der Portugiese beklagte sich über die schlechten Platzverhältnisse und die tiefen Temperaturen in Odessa und übte wegen der Spielansetzung heftige Kritik an der UEFA aus.

Das Unbehagen Mourinhos war unbegründet. Der schwächelnde Premier-League-Gigant gab sich gegen den Tabellenletzten Sorja Lugansk keine Blösse. Der ehemalige Dortmunder Henrich Mchitarjan, der von Mourinho zuletzt kaum mehr für die Startelf nominiert worden war, erzielte kurz nach der Pause nach einem herrlichen Sololauf den Führungstreffer. Zlatan Ibrahimovic erhöhte kurz vor Schluss nach einem Traumpass von Paul Pogba auf 2:0. Da Fenerbahçe Istanbul in Rotterdam gegen Feyenoord 1:0 gewann, schloss ManU die Gruppe A aber nur auf dem 2. Platz ab.

Als Gruppensieger zog die Fiorentina in die K.o.-Runde ein. Der Serie-A-Vertreter hatte sich vor zwei Wochen mit einer 2:3-Heimniederlage gegen PAOK Saloniki unnötig in die Bredouille gebracht, im gut 3000 Kilometer entfernten Baku löste die Fiorentina die Aufgabe zum Abschluss der Gruppenphase aber souverän mit einem 2:1-Sieg

Federico Chiesa entschied das Spiel mit einem Kopfball in der 76. Minute zugunsten der Gäste, denen zum Weiterkommen bereits ein Punkt sicher gereicht hätte. Acht Minuten später wurde der 19-jährige Stürmer nach einem Foul mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt.

Als einziges Team schloss Schachtar Donezk die Gruppenphase mit dem Punktemaximum und 21:5 Toren ab. Die Ukrainer, die in der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation an den Young Boys gescheitert waren, setzten sich bei Sporting Braga 4:2 durch.

In extremis qualifizierte sich der belgische Vertreter Gent im Fernduell mit Braga für die Sechzehntelfinals. Der Malier Kalifa Coulibaly erzielte beim 1:0 auswärts beim türkischen Vertreter Konyaspor in der vierten Minute der Nachspielzeit mit einem herrlichen Schuss aus der Drehung den zum Weiterkommen benötigten Siegtreffer für die Belgier.

Gruppe A

Feyenoord Rotterdam - Fenerbahce Istanbul 0:1 (0:1). - 32'000 Zuschauer. - Tor: 22. Sow 0:1.

Sorja Lugansk - Manchester United 0:2 (0:0). - Tore: 48. Mchitarjan 0:1. 88. Ibrahimovic 0:2.

Schlussrangliste: 1. Fenerbahce Istanbul 6/13 (8:6). 2. Manchester United 6/12 (12:4). 3. Feyenoord Rotterdam 6/7 (3:7). 4. Sorja Lugansk 6/2 (2:8).

Gruppe B

Resultate: Young Boys - FC Astana 3:0 (0:0). APOEL Nikosia - Olympiakos Piräus 2:0 (1:0). - Schlussrangliste: 1. APOEL Nikosia 6/12 (8:6). 2. Olympiakos Piräus 6/8 (7:6). 3. Young Boys 6/8 (7:4). 4. FC Astana 6/5 (5:11).

Gruppe C

Anderlecht - Saint-Etienne 2:3 (2:0). - Tore: 21. Chipciu 1:0. 31. Stanciu 2:0. 62. Söderlund 2:1. 67. Söderlund 2:2. 73. Monnet-Paquet 2:3. - Bemerkungen: Saint-Etienne mit Lacroix. 54. Saivet (Saint-Etienne) verschiesst Penalty.

Mainz - Gabala 2:0 (2:0). - 12'860 Zuschauer. - Tore: 29. Hack 1:0. 40. De Blasis 2:0. - Bemerkungen: Mainz mit Frei.

Schlussrangliste: 1. Saint-Etienne 6/12 (8:5). 2. Anderlecht 6/11 (16:8). 3. Mainz 05 6/9 (8:10). 4. Gabala 6/0 (5:14).

Gruppe D

Resultate: Alkmaar - Zenit St. Petersburg 3:2 (2:0). Maccabi Tel Aviv - Dundalk 2:1 (2:1). - Schlussrangliste: 1. Zenit St. Petersburg 6/15 (17:8). 2. Alkmaar 6/8 (6:10). 3. Maccabi Tel Aviv 6/7 (7:9). 4. Dundalk 6/4 (5:8).

Gruppe E

Astra Giurgiu - AS Roma 0:0. - Zuschauer.

Viktoria Pilsen - Austria Wien 3:2 (1:2). - Tore: 19. Holzhauser (Penalty) 0:1. 40. Rotpuller 0:2. 44. Horava 1:2. 72. Duris 2:2. 84. Duris 3:2. - Bemerkungen: 19. Rote Karte gegen Hejda (Viktoria Pilsen).

Schlussrangliste: Rangliste: 1. AS Roma 6/12 (16:7). 2. Astra Giurgiu 6/8 (7:10). 3. Viktoria Pilsen 6/6 (7:10). 4. Austria Wien 6/5 (11:14).

Gruppe F

Rapid Wien - Athletic Bilbao 1:1 (0:0). - Tore: 72. Joelinton 1:0. 84. Saborit 1:1.

Sassuolo - Genk verschoben.

Rangliste: 1. Athletic Bilbao 6/10 (10:11). 2. Genk 5/9 (11:9). 3. Rapid Wien 6/6 (7:8). 4. Sassuolo 5/5 (9:9).

Gruppe H

Resultate: Konyaspor - Gent 0:1 (0:0). Braga - Schachtar Donezk 2:4 (1:2). - Schlussrangliste: 1. Schachtar Donezk 6/18 (21:5). 2. Gent 6/8 (9:13). 3. Braga 6/6 (9:11). 4. Konyaspor 6/1 (2:12).

Gruppe J

Karabach Agdam - Fiorentina 1:2 (0:0). - Tore: 60. Veccino 0:1. 73. Reynaldo 1:1. 76. Chiesa 1:2. - Bemerkungen: 84. Gelb-Rote Karte gegen Chiesa (Fiorentina).

Resultate: Karabach Agdam - Fiorentina 1:2 (0:0). PAOK Saloniki - Slovan Liberec 2:0 (1:0). - Schlussrangliste: 1. Fiorentina 6/13 (15:6). 2. PAOK Saloniki 6/10 (7:6). 3. Karabach Agdam 6/7 (7:12). 4. Slovan Liberec 6/4 (7:12).

Gruppe L

Resultate: Osmanlispor Ankara - Zürich 2:0 (0:0). Villarreal - Steaua Bukarest 2:1 (1:0). - Schlussrangliste: 1. Osmanlispor Ankara 6/10 (10:7). 2. Villarreal 6/9 (9:8). 3. Zürich 6/6 (5:7). 4. Steaua Bukarest 6/6 (5:7). (si)