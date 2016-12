Kultur

Cirque du Soleil startet Europa-Tournee von «OVO» in der Schweiz

Am 5. Oktober 2017 startet der Cirque du Soleil seine Europa-Tournee mit dem Stück «OVO» im Zürcher Hallenstadion. Nach fünf Vorstellungen ist die Produktion, die 2009 in Montreal Premiere feierte, weitere sechs Mal in der Genfer Arena zu sehen.