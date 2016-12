Politik

Schweiz nimmt weitere 2000 Flüchtlinge aus Syrien auf

Aus Flüchtlingslagern wie diesem im Libanon will die Schweiz 2000 besonders verletzliche Flüchtlinge aufnehmen. (Archiv).

Die Schweiz nimmt in den nächsten zwei Jahren weitere 2000 besonders verletzliche Flüchtlinge auf. Das hat der Bundesrat am Freitag beschlossen. Aufgenommen werden vor allem Menschen, die in die Nachbarländer Syriens geflüchtet sind, dort aber nicht bleiben können.