Vermischtes

Ausstellung zum Silvesterchlausen in Herisau AR

Die aufwendig gestalteten Hauben der Schönen Chläuse sind eigentliche Kunstwerke (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller).

Aufwendig gestaltete Hauben und die «Groscht» genannten Trachten sind am kommenden Silvestertag im Alten Zeughaus in Herisau AR zu bewundern. Die eintägige Ausstellung findet dieses Jahr zum ersten Mal statt, wie die Gemeindekanzlei Herisau am Freitag mitteilte.