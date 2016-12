Sechs Polizisten bei Bombenanschlag in Kairo getötet

Politik

In der ägyptischen Hauptstadt Kairo sind am Freitag bei einem Bombenanschlag sechs Polizisten getötet worden. Das wurde vom Innenministerium mitgeteilt. Zudem wurden drei Polizei-Rekruten verletzt.

Kairo. – Der Anschlag ereignete sich im westlichen Stadtbezirk Talibija. Der Sprengsatz wurde zu einem Zeitpunkt gezündet, zu dem sich wegen des Freitagsgebets in den Strassen Kairos verhältnismässig wenig Menschen aufhielten.

Die Polizei riegelte das Gebiet um den Anschlagsort ab und suchte nach möglichen weiteren Sprengsätzen. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand.

Militante Gruppen griffen in der Vergangenheit wiederholt Polizisten und Soldaten an, nachdem das Militär 2013 den gewählten islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi gestürzt hatte. Die meisten Attacken ereigneten sich auf der Sinai-Halbinsel, wo ein Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aktiv ist.

Laut der Regierung wurden bei Anschlägen von IS-Anhängern bereits hunderte von Polizisten und Soldaten getötet. Auch Regierungsvertreter und Vertreter der Justizbehörden wurden in der ägyptischen Hauptstadt wiederholt attackiert - im November entkam ein Richter, der mit einem der Prozesse gegen Mursi betraut ist, unverletzt, als eine Autobombe gezündet wurde.

Zu den meisten Anschlägen, die in den vergangenen Monaten in Kairo verübt wurden, bekannten sich die kleinen militanten Gruppierungen Lawaa al-Thawra und Hassam. Sie stehen nach Erkenntnissen der Polizei mit der inzwischen verbotenen Muslimbruderschaft in Verbindung, aus der Mursi hervorging.

Die Muslimbruderschaft bestreitet, für politisch motivierte Gewalttaten verantwortlich zu sein. Vor einigen Tagen teilte das Innenministerium mit, bei einem Polizeieinsatz im Süden des Landes seien drei Mitglieder der Hassam-Bewegung getötet worden. (sda)