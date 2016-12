Sport

Schweiz spielt gegen Schweden um den Finaleinzug

Die Schweiz steht an der 11. Unihockey-WM zum 10. Mal in den Halbfinals. Das Team von David Jansson setzt sich in Riga gegen Norwegen 7:2 durch und trifft am Samstag (11.45 Uhr) auf Favorit Schweden.