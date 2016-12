Politik

Beobachter: Kämpfe zwischen IS und syrischer Armee bei Palmyra

Blick auf Palmyra: IS-Kämpfer sind offenbar wieder auf dem Vormarsch in der syrischen Wüstenstadt. (Archivbild).

Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und die syrische Armee haben sich am Freitag Gefechte am Stadtrand von Palmyra geliefert. Der IS habe seinen Vormarsch direkt bis vor die Stadt fortgesetzt, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.