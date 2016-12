Boulevard

Massenkarambolage auf der Autobahn A6 fordert neun Verletzte

Die Massenkarambolage auf der A6 mit mehreren Verletzten ereignete sich auf der Höhe der Entsorgungsstelle im Wankdorf. (Bild: Therese Haenni).

Bei einer Massenkarambolage auf der Autobahn A6 bei Bern sind am Samstagmorgen neun Menschen verletzt worden. Insgesamt waren zehn Fahrzeuge an mehreren Unfällen beteiligt. Die Autobahn in Richtung Thun musste für mehrere Stunden gesperrt werden.