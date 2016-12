Menschenketten setzen Zeichen für Rechte von Flüchtlingskindern

Politik

Mehr als 1200 Menschen haben in Bern, Zürich, Genf und St. Gallen eine Menschenkette gebildet und damit ihre Solidarität mit Flüchtlingskindern gezeigt. Die Aktion fand am Samstag anlässlich des internationalen Tags der Menschenrechte statt.

Bern. – Die Teilnehmenden reichten sich am Mittag für einige Minuten die Hände, um die Kinderrechte ins Zentrum der Öffentlichkeit zu rücken, wie das Kinderhilfswerk UNICEF Schweiz mitteilte. 28 Millionen Kinder sind derzeit weltweit auf der Flucht vor Gewalt und Konflikten.

Menschenketten bildeten sich über die Münsterbrücke in Zürich, am Casinoplatz in Bern, entlang der Gallusstrasse in St. Gallen sowie über die Pont des Bergues in Genf, wie UNICEF Schweiz schreibt. In Zürich unterstützte ein Kinderchor die Teilnehmenden musikalisch. (sda)