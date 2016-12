Boulevard

Dutzende Tote bei Kircheneinsturz in Nigeria

Beim Einsturz einer Kirche in Uyo im Süden von Nigeria sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Regionale Medien gaben die Zahl der Todesopfer zwischen 50 und 90 an. Die amtliche Agentur NAN berichtete am späten Samstagabend von insgesamt 60 Toten.