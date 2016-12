Politik

Mindestens 25 Tote bei Explosion in koptischer Kathedrale in Kairo

Polizisten sperren das Gebiet um die koptische Kathedrale in Kairo ab. Bei einem Bombenanschlag nahe der Kathedrale kamen mindestens 20 Personen ums Leben.

Bei einem Anschlag auf koptische Christen in der ägyptischen Hauptstadt Kairo sind am Sonntag mindestens 25 Menschen getötet worden. In einer an die Sankt-Markus-Kathedrale angrenzende Kirche detonierte am Vormittag ein Sprengsatz.