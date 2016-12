Politik

Eingewanderte Kinder sollen in Muttersprache unterrichtet werden

Kinder, die nicht in der Schweiz geboren wurden und eine Fremdsprache sprechen, sollen anstelle einer zweiten Fremdsprache ihre eigene Muttersprache lernen. Dafür plädiert der Bildungsexperte des Schweizer Lehrerverbandes.

Eingewanderte Kinder sollen in der Schweiz in ihrer Muttersprache statt in einer zweiten Fremdsprache unterrichtet werden. Dafür plädiert Jürg Brühlmann, Bildungsexperte des Schweizer Lehrerverbandes.