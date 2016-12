Gonzalo Higuain festigt für Juve die Tabellenspitze

Sport

Serienmeister Juventus Turin bleibt auch nach der 16. Runde souveräner Leader der Serie A. Den 3:1-Erfolg im Stadtderby gegen Torino verdankt Juve seinem Stürmer Gonzalo Huguain.

Fussball. – Der eben erste 29 Jahre alt gewordene Argentinier traf für Juve nach einem anfänglichen Rückstand mit seinen Meisterschaftstoren Nummern 8 und 9 zweimal. Das 1:1 nach knapp einer halben Stunde erzielte er mit einem Abstauber, das Führungstor rund zehn Minuten vor Schluss mit einem prächtigen Schlenzer in die linke untere Ecke. In der Nachspielzeit machte der Bosnier Miralem Pjanic mit dem 3:1 alles klar. Stephan Lichtsteiner bestritt bei Juve auf seiner vertrauen Position als rechter Verteidiger das ganze Spiel.

Noch erfolgreicher als Higuain war Dries Mertens. Der belgische Stürmer verhalf Napoli mit drei Toren zum 5:0-Kantersieg in Cagliari.

Silvan Widmer gewann mit Udinese in Bergamo das Schweizer Duell gegen Remo Freuler in doppelter Hinsicht. Widmer spielte rechts in der Abwehr wie oft den ganzen Match, und das Team aus Udine siegte 3:1. Freuler dagegen kam erst für die Schlussviertelstunde auf den Platz, als es 1:2 stand.

Cagliari - Napoli 0:5 (0:2). - 14'000 Zuschauer. - Tore: 34. Mertens 0:1. 45. Hamsik 0:2. 51. Zielinski 0:3. 69. Mertens 0:4. 72. Mertens 0:5.

Torino - Juventus Turin 1:3 (1:1). - 18'000 Zuschauer. - Tore: 16. Belotti 1:0. 28. Higuain 1:1. 82. Higuain 1:2. 92. Pjanic 1:3. - Bemerkungen: Juventus Turin mit Lichtsteiner.

Atalanta Bergamo - Udinese 1:3 (0:1). - 12'000 Zuschauer. - Tore: 45. Zapata 0:1. 47. Kurtic 1:1. 72. Fofana 1:2. 87. Théréau 1:3. - Bemerkungen: Atalanta Bergamo ab 77. mit Freuler. Udinese mit Widmer.

Resultate: Crotone - Pescara 2:1. Sampdoria Genua - Lazio Rom 1:2. Cagliari - Napoli 0:5. Atalanta Bergamo - Udinese 1:3. Bologna - Empoli 0:0. Palermo - Chievo Verona 0:2. Torino - Juventus Turin 1:3.

Rangliste: 1. Juventus Turin 16/39 (35:14). 2. AS Roma 15/32 (35:16). 3. AC Milan 15/32 (27:19). 4. Napoli 16/31 (32:15). 5. Lazio Rom 16/31 (29:17). 6. Atalanta Bergamo 16/28 (25:20). 7. Torino 16/25 (32:22). 8. Fiorentina 14/23 (22:16). 9. Chievo Verona 16/22 (16:16). 10. Sampdoria Genua 16/22 (20:22). 11. Inter Mailand 15/21 (22:21). 12. Udinese 16/21 (22:24). 13. Genoa 14/20 (17:15). 14. Cagliari 16/20 (23:37). 15. Sassuolo 15/17 (20:26). 16. Bologna 16/17 (14:22). 17. Empoli 16/11 (7:24). 18. Crotone 16/9 (14:30). 19. Pescara 16/8 (13:29). 20. Palermo 16/6 (11:31). (si)