Kultur

«Sing» zwingt «Fantastic Beasts» auf Platz 2

Garth Jennings war auch schon in Locarno zu Gast. 2008 zeigte er den Film «Son Of Rambow» (Archiv).

Nach drei siegreichen Wochenenden hat der Harry-Potter-Spinoff «Fantastic Beasts and Where to Find Them» den Spitzenplatz verloren. In der Deutschschweiz liegt nun die tierische Casting-Show «Sing» des britischen Regisseurs Garth Jennings vorn.