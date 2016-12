Rallye-Weltmeister Ogier wechselt zu Ford

Sport

Der Rallye-Serienweltmeister Sébastien Ogier setzt seine Karriere als Fahrer eines Ford Fiesta fort.

Automobil. – Der Franzose wechselt die Marke, nachdem sein bisheriger Arbeitgeber VW die Aktivitäten in der Rallye-WM nach der diesjährigen Saison eingestellt hat.

Der am nächsten Samstag 33-jährig werdende Ogier und sein vier Jahre älterer Co-Pilot Julien Ingrassia hatten in den vergangenen vier Saisons den Titel mit einem VW Polo gewonnen. Seit seinem Einstieg in die Rallye-WM 2008 fuhr Ogier 38 Siege und insgesamt 56 Podiumsplätze ein. (si)