FCZ beschliesst 2016 mit Vorrunden-Bestmarke

Sport

Der FC Zürich setzt sich zum Vorrunden-Abschluss im Zürcher Derby in Winterthur mit 2:0 durch und überwintert als Leader der Challenge League mit zwölf Punkten Vorsprung auf Neuchâtel Xamax.

Fussball. – Der FCZ realisiert zugleich eine Rekordmarke. Als erstes Team seit Gründung der Challenge League im Jahr 2003 überstand der Absteiger aus der Super League die Vorrunde ungeschlagen. Zudem geht der FCZ als einzige Mannschaft der obersten zwei Spielklassen ohne Niederlage in die Winterpause - dies bei einer Bilanz von 15 Siegen und drei Remis. Adrian Winter (65.) sowie Roberto Rodriguez in der Nachspielzeit trafen für die Gäste.

Beim FCZ, der ab der 40. Minute nach einer Gelb-Roten Karte gegen Winterthurs Guillaume Katz in Überzahl agieren konnte, ragte Marco Schönbächler als Ausgangspunkt der besten Offensivaktionen heraus. Er bereitete auch das Tor von Adrian Winter vor. Zudem verpasste er in der 85. Minute noch das vorzeitige 2:0. Unmittelbar davor hatte der Winterthurer Luka Sliskovic mit einer Doppelchance die Möglichkeit zum 1:1-Ausgleich besessen.

Der Erfolg der Gäste geriet davor auch noch deshalb in Gefahr, weil FCZ-Fans nach dem 1:0 mit dem Abfeuern von Petarden die wegen Nebels ohnehin etwas eingeschränkte Sicht auf dem Spielfeld weiter beeinträchtigten. Der Schiedsrichter entschied sich aber zum Weiterspielen.

Winterthurs Baisse geht damit weiter. Der Klub ist seit nunmehr neun Meisterschaftsspielen sieglos und erzielte in den letzten acht Spielen bloss vier Treffer. Der FCZ dagegen erzielte in der Hinrunde mit Abstand die meisten Tore der Liga (48).

Vor dem Zürcher Challenge-League-Derby vom Montag waren es 21 Jahre her, seit der FCZ ein Pflichtspiel auf der Schützenwiese bestritt. Im April 1995 trafen die beiden Teams in der Auf-Abstiegsrunde aufeinander. Die Stadtzürcher setzten sich damals als NLA-Klub auf dem Weg zum Klassenerhalt mit 1:0 gegen die in der NLB verbleibenden Gastgeber durch.

Am Montag befanden sich in der ausverkauften Schützenwiese 9400 Zuschauer - die grösste Kulisse in diesem altehrwürdigen Stadion für ein Meisterschaftsspiel seit Jahrzehnten. Rekordkulisse des Derbys FCW gegen den FCZ auf der Schützenwiese sind laut der Zeitung «Der Landbote» bis heute jene 12'000 Besucher, die am 10. März 1974 einem 1:1 beiwohnten.

Mitte der Siebzigerjahre war der FCZ noch das dominierende Team der höchsten Spielklasse; 1974 wurde man mit zwölf Punkten Vorsprung Meister, Winterthur wurde damals Vierter.

Winterthur - Zürich 0:2 (0:0)

9400 Zuschauer (ausverkauft/Saisonrekord). - SR Hänni. - Tore: 65. Winter 0:1. 98. Rodriguez 0:2. - Bemerkungen: 37. Tor von Koné (Zürich) annulliert (gefährliches Spiel). 40. Gelb-Rote Karte gegen Katz (Winterthur/zwei Fouls gegen Schönbächler innerhalb einer Minute!). 67. Mehrminütiger Unterbruch wegen dichten Nebels nach Petardenwurf von den FCZ-Fans. 94. Tor von Rodriguez (Zürich) annulliert (Offside von Cavusevic).

Rangliste zum Vorrunden-Abschluss der Challenge League: 1. Zürich 18/48 (48:10). 2. Neuchâtel Xamax FCS 18/36 (32:19). 3. Wil 18/26 (24:17). 4. Aarau 18/26 (27:28). 5. Servette 18/25 (24:27). 6. Wohlen 18/22 (22:31). 7. Le Mont 18/21 (12:19). 8. Winterthur 18/18 (17:26). 9. Chiasso 18/15 (16:28). 10. Schaffhausen 18/13 (21:38). (si)