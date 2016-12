Politik

Venezuela schliesst Grenze zu Kolumbien für 72 Stunden

Tausende Venezolaner warten am Grenzübergang nach Kolumbien: Wegen Geldschmuggels lässt Präsident Maduro die Grenze schliessen. (Archivbild).

Venezuela schliesst seine Grenze zu Kolumbien für 72 Stunden: Präsident Nicolás Maduro ordnete diese Massnahme am Montag an und begründete dies im Fernsehen mit Geldschmuggel in Millionenhöhe durch «Mafias».