Politik

UNO-Chef Ban alarmiert von Berichten über Gräueltaten in Aleppo

Aus dem Osten Aleppos vertrieben: Die UNO ist beunruhigt über Berichte von Gräueltaten in der umkämpften Stadt.

UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon hat sich alarmiert von jüngsten Berichten über Gräueltaten gegen Zivilisten in der umkämpften syrischen Stadt Aleppo gezeigt. Diese richten sich offenbar auch gegen Frauen und Kinder, wie Ban laut Mitteilung am Montag in New York sagte.