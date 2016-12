Politik

Ständerat fokussiert bei Reform Altersvorsorge auf Volksabstimmung

Bei der Reform der Altersvorsorge gelte es keinen Schönheitswettbewerb, sondern eine Volksabstimmung zu gewinnen, sagte Kommissionssprecher Konrad Graber (CVP/LU) im Ständerat.

Der Ständerat will um jeden Preis vermeiden, dass die Reform der Altersvorsorge in der Volksabstimmung abstürzt. Er hat sich am Dienstag unnachgiebig gezeigt und an seinem Konzept festgehalten.