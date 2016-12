Kultur

Gottfried Helnwein schenkt Wiener Albertina sieben Bilder

Der österreichische Maler Gottfried Helnwein hat dem Wiener Museum Albertina sieben seiner Gemälde geschenkt. Eines der Bilder mit dem Namen «The Murmur of the Innocents» zeigt ein blutbeflecktes, verwundetes Mädchen in düsterer Umgebung.